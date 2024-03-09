مسؤولون أوروبيون: الممر البحري إلى غزة اختبار لقدرة أمريكا

قال مسؤولون أوروبيون، إن خطة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر الأبيض المتوسط، تمثل اختبارًا لقدرة الولايات المتحدة وحلفائها على توصيل الغذاء والإمدادات الأساسية للفلسطينيين، الذين يعانون من تفاقم أزمة الجوع، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل الخطة نهاية الأسبوع الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في خطابه "حالة الاتحاد"، يوم الخميس الماضي، إن بناء ميناء على ساحل غزة على البحر المتوسط سوف يسمح "بزيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة كل يوم".

ولفتت الصحيفة إلى توقع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بانطلاق الشحنة التجريبية الأولية لجلب المساعدات التي حشدتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غزة عبر الممر البحري من قبرص نهاية الأسبوع الجاري.

وإذا نجحت الخطة، يأمل المسؤولون الأمريكيون أن تصل 200 شاحنة في نهاية المطاف كل يوم إلى غزة، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى أرقام وكالات الإغاثة التي تشير إلى أن كل شاحنة يمكن أن تحمل نحو 30 طنًا من المواد الغذائية، وهو الحد الأدنى الذي تعتبره الأمم المتحدة ضروريًا لإطعام السكان.