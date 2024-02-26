اليمنيون يشيعون جثمان اللواء حسن العبيدي

شيّع اليمنيون، اليوم الإثنين، في محافظة مأرب شمالي البلاد، جثمان مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، اللواء حسن العبيدي، بعد مقتله إثر قضية جنائية في العاصمة المصرية القاهرة.

ونُقل جثمان اللواء العبيدي، على متن طائرة خاصة إلى مطار تداوين بمحافظة مأرب، ليوارى الثرى في مسقط رأسه.

وحضر التشييع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، ونائبه اللواء الركن أحمد البصر، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية والوجاهات المجتمعية، وجمع من المواطنين.