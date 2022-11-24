مصادر: ضربات تركية‭ ‬تستهدف منشآت نفطية بشمال سوريا

قالت ثلاثة مصادر محلية، إن هناك طائرات تركية مسيرة تستهدف منشآت نفطية رئيسية تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، في ضربات جوية أدانتها الولايات المتحدة بشدة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إن عشرات من بينهم 11 من مقاتليها لقوا حتفهم في الضربات، وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها تركيا منهجيا حقول النفط في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت طائرات حربية تركية شن ضربات على قواعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال سوريا، مطلع الأسبوع؛ مما أدى إلى ضربات انتقامية على طول الحدود السورية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، شريك الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم داعش، إن تركيا ضربت الأراضي السورية بشكل أعمق مما فعلته في عملياتها السابقة.