بعد تعثر اتفاق الهدنة.. وفد حماس المفاوض يغادر الدوحة إلى تركيا

غادر وفد حماس المفاوض الثلاثاء العاصمة القطرية الدوحة متوجها إلى تركيا بهدف بحث "آخر التطورات" بعد تعثر المفاوضات مع إسرائيل حول وقف لإطلاق النار في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول في الحركة وكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول إن "وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة غادر الدوحة متجها إلى اسطنبول، حيث يجري الوفد الذي يضم أيضا كافة أعضاء وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية، عدة لقاءات مع المسؤولين الأتراك حول آخر تطورات مفاوضات الهدنة التي توقفت الأسبوع الماضي".

وجرت مفاوضات غير مباشرة لأكثر من أسبوعين بين وفد إسرائيلي وآخر من حماس برعاية الوسطاء وبينهم قطر، في محاولة للتوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بعد نحو 22 شهرا على اندلاع الحرب.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن حماس "لا تريد اتفاقا".

وكان موفده إلى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف أكد الخميس فشل المفاوضات مشككا في نوايا حماس.

وقال العضو في المكتب السياسي لحماس باسم نعيم الجمعة لفرانس برس إن آخر المفاوضات تناولت تفاصيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وقال مسؤولون آخرون في الحركة إنهم فوجئوا بالتصريحات الأمريكية مؤكدين أن المفاوضات كانت تحرز تقدما.

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ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء ما وصفه بأنه "حملة مضللة" من الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة والاعتراف بدولة فلسطينية.