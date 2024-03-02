الكويت.. وزارة الداخلية تمنع إقامة التجمعات غير المرخصة

ولم تذكر الوزارة في بيانها، تجمع ساحة الإرادة بالاسم، لكنها قالت "إنها لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن".

وأوضحت الوزارة أن البيان صدر بناءً على توجيهات وتعليمات وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ فهد اليوسف الصباح.

وتابع البيان: "تهيب.. الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات".

وأضاف البيان: "أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية، كما يمنع نشر أية إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة".