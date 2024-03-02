الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتيةرويترز
العالم العربي

الكويت.. وزارة الداخلية تمنع إقامة التجمعات غير المرخصة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أن إقامة التجمعات أو المسيرات ممنوع في البلاد إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة.

وجاء بيان صدر عن الوزارة بالتزامن مع دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع في ساحة الإرادة في العاصمة الكويتية، نصرة لفلسطين.

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ولم تذكر الوزارة في بيانها، تجمع ساحة الإرادة بالاسم، لكنها قالت "إنها لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن".

وأوضحت الوزارة أن البيان صدر بناءً على توجيهات وتعليمات وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ فهد اليوسف الصباح.

وتابع البيان: "تهيب.. الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات".

وأضاف البيان: "أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية، كما يمنع نشر أية إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة".

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