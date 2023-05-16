السودان.. واقع "كارثي" للتعليم في ظل الحرب (صور وفيديو)

وأكد سامي أن "هنالك مجموعة من المدارس في الولايات تأثرت نتيجة للحرب، مثل الخرطوم وغرب دارفور، وأصبحت بعض المدارس مركزاً لإيواء للفارين من الحرب".

وتوقع سامي تأجيل امتحان الشهادة السودانية الذي كان مقرراً في يوم 10 يونيو/ حزيران، وقال إن "الوضع التعليمي في السودان كارثي".

تدمير العملية التعليمية

ومن جانبه، قال فيصل محمد حمد، معلم، إن "الحرب عملت على تدمير العملية التعليمية في السودان، وخصوصاً في ولاية الخرطوم كان الفرق ملحوظا عن بقية الولايات الأخرى التي تابعت بعض منها العام الدراسي عكس العاصمة التي توقفت فيها الدراسة منذ أول يوم في الحرب".

وأشار في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن "التعليم في السودان قبل الحرب كان يشهد تدهوراً واضحاً، والآن انتهى تماماً.. ومستقبل امتحان الشهادة السودانية مجهول حتى الآن".

وأضاف أن "وضع المعلمين أصبح سيئاً، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية من وزارة التعليم الاتحادية".