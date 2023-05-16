السودان.. واقع "كارثي" للتعليم في ظل الحرب (صور وفيديو)
يشهد القطاع التعليمي في السودان انهياراً شبه تام، جراء الاشتباكات التي اندلعت في منتصف أبريل/ نيسان الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع توقف شامل للدراسة في العاصمة الخرطوم تحديداً.
ووصفت "لجنة المعلمين السودانيين" الوضع التعليمي في البلاد بـ"الكارثي"، وأكدت لـ"إرم نيوز" أن "المدارس والجامعات السودانية تأثرت بسبب القصف، وأخرى أصبحت مراكز إيواء للفارين من الحرب".
وأصدرت "رابطة جامعة الخرطوم" بياناً أوضحت من خلاله أن "الجامعة أصبحت مقرا لثكنات لأحد طرفي النزاع، وتضرر جزء كبير منها بسبب القصف، فضلاً عن تضرر عدد من الجامعات السودانية الأخرى بالعاصمة الخرطوم وكذلك سكن الطلاب (الداخليات)".
وقال الناطق باسم "لجنة المعلمين السودانيين" سامي الباقر، إن "المؤسسات التعليمية تأثرت بالحرب في السودان، حيث تم إنهاء العام الدراسي في أغلب مدارس الولايات بالمراحل الابتدائية والمتوسطة وتوقفت الدراسة في العاصمة الخرطوم".
وأضاف الباقر، لـ"إرم نيوز"، أن "أيام الدراسة لم تتعد 80 يوماً في الوقت الذي تعتبر فيه أقل مدة لاعتماد العام الدراسي 180 يوماً".
وأكد سامي أن "هنالك مجموعة من المدارس في الولايات تأثرت نتيجة للحرب، مثل الخرطوم وغرب دارفور، وأصبحت بعض المدارس مركزاً لإيواء للفارين من الحرب".
وتوقع سامي تأجيل امتحان الشهادة السودانية الذي كان مقرراً في يوم 10 يونيو/ حزيران، وقال إن "الوضع التعليمي في السودان كارثي".
تدمير العملية التعليمية
ومن جانبه، قال فيصل محمد حمد، معلم، إن "الحرب عملت على تدمير العملية التعليمية في السودان، وخصوصاً في ولاية الخرطوم كان الفرق ملحوظا عن بقية الولايات الأخرى التي تابعت بعض منها العام الدراسي عكس العاصمة التي توقفت فيها الدراسة منذ أول يوم في الحرب".
وأشار في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن "التعليم في السودان قبل الحرب كان يشهد تدهوراً واضحاً، والآن انتهى تماماً.. ومستقبل امتحان الشهادة السودانية مجهول حتى الآن".
وأضاف أن "وضع المعلمين أصبح سيئاً، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية من وزارة التعليم الاتحادية".
وقالت الطالبة السودانية إلهام يوسف لـ"إرم نيوز": "أصابني الإحباط منذ بداية الحرب، وانهارت بعض المدارس في مناطق النزاع، فاستقرار الدراسة في السودان أصبح شبه مستحيل؛ وفي كل عام دراسي تحدث أزمة تؤدي إلى تأجيل الدراسة منذ 2019، أي منذ بداية اندلاع ثورة ديسمبر وحتى الآن لم تستقر الدراسة بصورة طبيعية مثل السابق".
وإلهام يوسف من الطلاب المقرر لهم حضور امتحان الشهادة السودانية، وتبلغ من العمر17 عاماً.
وقالت إلهام إن "أغلب الطلاب فقدوا منازلهم وكل مستلزمات الدراسة، وأصيبوا بخيبة أمل لعدم استقرار العام الدراسي والتحضير للامتحان".
وأضافت: "الأسر تعاني من عدم الاستقرار وتدهور الوضع المادي، ومن زاوية أخرى الطلاب غير مستعدين نفسيا للامتحانات.. لذلك نطالب بتأجيل امتحان الشهادة السودانية لحين استقرار البلاد بشكل كامل وتوفير مستلزمات الطلاب وإعادة وتأهيل المدارس التي تم تدميرها".