محتجون يلغون زيارة للسفيرة الأمريكية إلى دار الفتوى اللبنانية

دفع تجمع احتجاجي لعشرات اللبنانيين أمام دار الإفتاء في بيروت، إلى إلغاء زيارة السفيرة الأمريكية دروروثي شيا لمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، بعد أن كانت مقررة، صباح الخميس.

وعلق المحتجون على جدران الدار، صور الضحايا من الأطفال، وصورا أخرى تعكس الدمار في غزة، رافعين خلال الاحتجاجات الأعلام الفلسطينية.

وحمّل عدد من المحتجين الولايات المتحدة مسؤولية ما يحصل في غزة.

وقال أحمد فليطي وهو أحد المشاركين في الاحتجاج " لن نسمح بالاستفراد بدار الفتوى التي تمثل كل المسلمين، ولن نقبل بأن يدخلوا إلى الدار وهم يشربون من دم إخواننا في كل مكان".