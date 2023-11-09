محتجون يلغون زيارة للسفيرة الأمريكية إلى دار الفتوى اللبنانية
دفع تجمع احتجاجي لعشرات اللبنانيين أمام دار الإفتاء في بيروت، إلى إلغاء زيارة السفيرة الأمريكية دروروثي شيا لمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، بعد أن كانت مقررة، صباح الخميس.
وعلق المحتجون على جدران الدار، صور الضحايا من الأطفال، وصورا أخرى تعكس الدمار في غزة، رافعين خلال الاحتجاجات الأعلام الفلسطينية.
وحمّل عدد من المحتجين الولايات المتحدة مسؤولية ما يحصل في غزة.
وقال أحمد فليطي وهو أحد المشاركين في الاحتجاج " لن نسمح بالاستفراد بدار الفتوى التي تمثل كل المسلمين، ولن نقبل بأن يدخلوا إلى الدار وهم يشربون من دم إخواننا في كل مكان".
وأعلن بيان صادر عن دار الفتوى تأجيل زيارة السفيرة الأمريكية، بناء على طلب من مكتب السفيرة.
ونقل البيان عن مفتي الجمهورية تشديده "على ضرورة إيقاف الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
كما أكد على "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة والشعب الفلسطيني وفرض وقف لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية، وتمرير المساعدات الإغاثية".
ودعا المفتي إلى "العمل لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".