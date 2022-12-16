لبنان.. ميقاتي "يتوعد" المتورطين بحادثة قتل الجندي الأيرلندي

وكان وزير الدفاع الأيرلندي سايمون كوفيني قال أمس الخميس، إن الجندي قُتل بعد تعرضه لإطلاق نار وإن جنديا آخر في حالة خطرة بعد أن أحاطت حشود معادية بمركبتهما المدرعة.

وأضاف سايمون كوفيني، وهو أيضًا وزير الخارجية الأيرلندي، أن الجنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) كانوا -فيما يعتبر طريقا اعتياديا من منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان- متجهين إلى بيروت عندما وقع الحادث في العاقبية في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء الفائت.

وقال كوفيني لشبكة الإذاعة الوطنية الأيرلندية (آر.تي.إي): "انفصلت المركبتان المدرعتان عن بعضهما البعض (في الطريق). وأحاطت حشود معادية، وأعتقد أن هذا هو الوصف الوحيد الذي يمكننا وصفهم به، بإحدى المركبتين وأطلقوا أعيرة نارية تجاهها. للأسف قُتل أحد جنودنا من قوات حفظ السلام".

وأضاف: "لم يكن هذا متوقعا، نعم كان هناك بعض التوتر على الأرض بين قوات حزب الله واليونيفيل في الأشهر الأخيرة ولكن لا شيء مثل لك".