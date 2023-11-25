وزيرة الخارجية الألمانية: 4 ألمان بين الرهائن المفرج عنهم من غزة
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، إن هناك أربعة ألمان من بين 24 رهينة أطلق سراحهم من الاحتجاز بغزة، في اليوم الأول من هدنة تستمر أربعة أيام في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وكان هؤلاء من بين نحو 240 شخصا أسرهم مسلحون من حماس اجتاحوا جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت بيربوك، على هامش مؤتمر لحزبها الخضر: "أشعر بارتياح لا يصدق بعد إطلاق سراح 24 رهينة من غزة، من بينهم أربعة ألمان، ولأن أبا، بعد 49 يوما من الجحيم والخوف، سيستطيع أخيرا أن يحتضن ابنتيه الصغيرتين وزوجته".
وتابعت: "إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وخاصة الألمان منهم، يظل أولوية قصوى".
وقالت الوزيرة إن الحكومة تقر أيضا بمعاناة سكان غزة.
وتعرضت الأجزاء الشمالية من القطاع لحرمان من المساعدات الخارجية لأسابيع، ووصف متحدث باسم الأمم المتحدة الوضع بأنه "جحيم على الأرض".
وقالت بيربوك: "يجب أن يستمر وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة حاليا؛ لضمان حصول سكان غزة على سلع حيوية مثل الأدوية والأغذية والمياه والمساعدات".