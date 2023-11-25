وزيرة الخارجية الألمانية: 4 ألمان بين الرهائن المفرج عنهم من غزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، إن هناك أربعة ألمان من بين 24 رهينة أطلق سراحهم من الاحتجاز بغزة، في اليوم الأول من هدنة تستمر أربعة أيام في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وكان هؤلاء من بين نحو 240 شخصا أسرهم مسلحون من حماس اجتاحوا جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت بيربوك، على هامش مؤتمر لحزبها الخضر: "أشعر بارتياح لا يصدق بعد إطلاق سراح 24 رهينة من غزة، من بينهم أربعة ألمان، ولأن أبا، بعد 49 يوما من الجحيم والخوف، سيستطيع أخيرا أن يحتضن ابنتيه الصغيرتين وزوجته".