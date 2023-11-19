الحوثيون يؤكدون اختطاف سفينة إسرائيلية وتل أبيب تنفي
أكدت ميليشيات الحوثيين، اليوم الأحد، أنها تمكنت من السيطرة على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، مشيرة إلى اقتيادها إلى شواطئ اليمن والتحفظ على طاقمها، الذي قالت إنهم إسرائيليون يحملون جنسيات أخرى.
وأكدت إسرائيل أن السفينة التي تم اختطافها ليست مملوكة لإسرائيليين، ولا تشغّلها إسرائيل، وليس من بين طاقمها الدولي إسرائيليون.
وقالت ميليشيات الحوثيين في بيان، إنها تتعامل مع طاقم السفينة المختطفة، وفقًا لتعاليم وقيم الدين الإسلامي، مجددة تحذيرها "لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه، بأنها ستصبح هدفًا مشروعًا"، على حد تعبير البيان.
ودعت الدول، التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر إلى "الابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين"، مؤكدة استمرار تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، "حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة، وتتوقف الجرائم البشعة".
وأشارت الميليشيات في بيانها إلى أن عملياتها العسكرية لا تهدد إلا السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين.
وأضافت أن من يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية "هو الكيان الصهيوني، وعلى المجتمع الدولي إذا كان حريصًا على أمن واستقرار المنطقة، وعدم توسيع الصراع، أن يُوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".