الحوثيون يؤكدون اختطاف سفينة إسرائيلية وتل أبيب تنفي

أكدت ميليشيات الحوثيين، اليوم الأحد، أنها تمكنت من السيطرة على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، مشيرة إلى اقتيادها إلى شواطئ اليمن والتحفظ على طاقمها، الذي قالت إنهم إسرائيليون يحملون جنسيات أخرى.

وأكدت إسرائيل أن السفينة التي تم اختطافها ليست مملوكة لإسرائيليين، ولا تشغّلها إسرائيل، وليس من بين طاقمها الدولي إسرائيليون.

وقالت ميليشيات الحوثيين في بيان، إنها تتعامل مع طاقم السفينة المختطفة، وفقًا لتعاليم وقيم الدين الإسلامي، مجددة تحذيرها "لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه، بأنها ستصبح هدفًا مشروعًا"، على حد تعبير البيان.