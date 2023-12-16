من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت الجديد؟

أعلن التلفزيون الكويتي، وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في بيان بثه، اليوم السبت، وسط تفاعل كبير عبر أقطار العالم.

وبرز اسم ولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي سيستلم مقاليد إمارة البلاد ومسؤولية استكمال مشوار الراحل الشيخ نواف، الذي كان يعتبر من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد منذ أن نالت استقلالها العام 1961.

وتولَّى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولاية العهد، في العام 2020، وذلك بقرار من الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومبايعة مجلس الأمة.

وُلد الشيخ مشعل الأحمد سنة 1940 في الكويت، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، وتلقى تعليمه الأولي في المدرسة المباركية التي تعد أول مدرسة نظامية في دولة الكويت.