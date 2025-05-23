على صلة برامي مخلوف.. اعتقال متورط بجرائم حرب في سوريا

أعلنت السلطات الأمنية في سوريا، الجمعة، القبض على "قيادي" قالت إنه متورط في جرائم حرب ضد السوريين في عهد النظام السابق.

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وذكرت وزارة الداخلية السورية أن مديرية أمن اللاذقية "ألقت القبض على المجرم آصف رفعت سالم، أحد قياديي ما يُسمّى "لواء درع الوطن" التابع للمجرم رامي مخلوف".

وأضافت أن سالم "متورّط في جرائم حرب في منطقتي الزبداني ومضايا، كما شارك في تصنيع البراميل المتفجرة التي كانت تُلقيها الطائراتُ المروحية التي دمّرت العديد من المدن والبلدات السورية".

وأشارت مديرية أمن اللاذقية إلى أن المقبوض عليه أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.