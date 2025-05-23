إعلام فلسطيني: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يقتل 70 شخصا منذ فجر اليوم

logo
العالم العربي

على صلة برامي مخلوف.. اعتقال متورط بجرائم حرب في سوريا

على صلة برامي مخلوف.. اعتقال متورط بجرائم حرب في سوريا
مسلحان تابعان للأمن السوري في اللاذقيةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 3:35 م

أعلنت السلطات الأمنية في سوريا، الجمعة، القبض على "قيادي" قالت إنه متورط في جرائم حرب ضد السوريين في عهد النظام السابق.

أخبار ذات علاقة

"الحوت".. القبض على أكبر مهرّب مخدرات في شرق سوريا

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن مديرية أمن اللاذقية "ألقت القبض على المجرم آصف رفعت سالم، أحد قياديي ما يُسمّى "لواء درع الوطن" التابع للمجرم رامي مخلوف".

وأضافت أن سالم "متورّط في جرائم حرب في منطقتي الزبداني ومضايا، كما شارك في تصنيع البراميل المتفجرة التي كانت تُلقيها الطائراتُ المروحية التي دمّرت العديد من المدن والبلدات السورية".

وأشارت مديرية أمن اللاذقية إلى أن المقبوض عليه أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC