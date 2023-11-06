الملك عبدالله الثاني: سلاح الجو الأردني تمكن من إنزال مساعدات طبية لغزة
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عبر تغريدة على منصة (اكس) أن سلاح الجو الأردني تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
وكتب الملك عبدالله الثاني اليوم الإثنين، "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".
وأضاف العاهل الأردني "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة.. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إنه "بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".
وأضاف المصدر أن "هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع".