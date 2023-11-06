الملك عبدالله الثاني: سلاح الجو الأردني تمكن من إنزال مساعدات طبية لغزة

وأضاف العاهل الأردني "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة.. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إنه "بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".