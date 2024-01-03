نازحو غزة يبحثون عن أخشاب تقيهم برد الشتاء في مخيمات رفح

حول النار وحدها تجد عائلة "معروف" الفلسطينية المأوى وبعض الدفء في برد الشتاء وعراء مدينة رفح التي تكسوها المخيمات>

لكن هذا الدفء قد لا تجده لاحقاً الأسرة التي جاءت إلى رفح بعد فرارها من منزلها مع بداية القصف الإسرائيلي قبل نحو 3 أشهر.

فموارد الأخشاب التي يتم جمعها من المباني المدمرة نضبت منذ فترة طويلة في القطاع الفلسطيني المدمر، وأصبح أفراد الأسرة وغيرهم من النازحين المعوزين يذكون النيران بقطع من القماش أو البلاستيك.

وقال شادي معروف: "لا يوجد أمان، نحن جميعاً وأولادي خائفون، يقولون نحن في الخلاء.. الله المعين.. أين سنذهب؟".

وفقد تقريباً جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، منازلهم بعد القصف المدمر والهجوم البري، الذي شنته إسرائيل بعد أن اجتاح مقاتلو حماس الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي.