زامير عرض بديلين.. الكابينت الإسرائيلي يوافق على خطة احتلال غزة

وافق المجلس السياسي الأمني المصغر (الكابينت) على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة.

ووفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية فقد عرض رئيس الأركان، إيال زامير، على القيادة السياسية بديلين عسكريين، محذرًا: "إذا دخلنا في الاحتلال، ستكون حياة الرهائن في خطر".

وقالت إنه خلال الاجتماع "حثّت مصادر في فريق التفاوض القيادة السياسية قائلةً: "احذروا أن تُغلقوا الباب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق".

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية بعضا من كواليس الاجتماع الذي استمر نحو 10 ساعات، حيث قال رئيس الأركان: "ستكون حياة الرهائن في خطر إذا شرعنا في خطة احتلال غزة، ولا سبيل لضمان عدم تعرضنا للأذى منهم، قواتنا منهكة، ومعداتنا العسكرية بحاجة إلى صيانة، وهناك مشاكل إنسانية وصحية".

لكن عددا من الوزراء ردوا بقولهم إن عملية "عربات جدعون" فشلت في تحقيق هدفها.

وقال نتنياهو من جانبه بقوله: "العملية ليست نهائية. نحن مستعدون للنظر في وقفها إذا وافقت حماس على شروطنا".

وتشمل الخطة عملية نزوح للجنوب، تمهيدا لتهجير عدد كبير من الفلسطينيين تحت عنوان الهجرة الطوعية، وسط ترقب لانتقادات دولية، لكن كان نتنياهو حريص لفرص أمر واقع قبل اجتماع سبتمبر الأممي للاعتراف بدولة فلسطينية.

ورغم الحديث عن انتقادات أمريكية إلا أن مصادر إسرائيلية تؤكد التنسيق الكامل مع واشنطن، استعداد لمرحلة الإدارة الدولية للقطاع بقيادة أمريكية في اليوم التالي.