جنود إسرائيليون يقتلون 5 مسلحين فلسطينيين في الضفة

قال الجيش الإسرائيلي إن جنودًا إسرائيليين قَتلوا خمسة مسلحين فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

ولم يَصدر تعليق حتى الآن عن المسؤولين الفلسطينيين.

وذكر بيان للجيش أن الجنود قَتلوا خلال عملية لمكافحة الإرهاب أربعة مسلحين أطلقوا النار عليهم من داخل منزل في قرية عزون الفلسطينية.

وأضاف أن جنديًّا إسرائيليًّا أصيب في تبادل إطلاق النار.

وقال الجيش إن جنودا قتلوا مسلحًا بالرصاص في قلقيلية بعد أن فتح النار عليهم أثناء مداهمة لضبط أسلحة.

وكثَّفت قوات الأمن الإسرائيلية مداهماتها في أنحاء الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنَّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والهجوم الإسرائيلي الذي تلاه على قطاع غزة ولا يزال مستمرًا حتى الآن.