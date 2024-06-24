نتنياهو: مستعد لوقف إطلاق نار "جزئي" لا ينهي الحرب في غزة

وفي مقابلة بثتها القناة 14 العبرية، في وقت متأخر الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "مستعد لعقد صفقة جزئية، وهذا ليس سرًا، ستعيد إلينا بعض الأشخاص"، في إشارة إلى ما يقرب من 120 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

واستدرك: "لكننا ملتزمون بمواصلة الحرب بعد توقف، من أجل استكمال هدف القضاء على حركة حماس. أنا لست على استعداد للتخلي عن ذلك".

ولم تختلف تصريحات نتنياهو بشكل كبير عما قاله سابقًا بشأن شروطه للتوصل إلى اتفاق، لكنها تأتي في وقت حساس، إذ يبدو أن إسرائيل وحركة حماس تتباعدان أكثر بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، ويمكن أن تمثل انتكاسة أخرى للوسطاء الذين يحاولون إنهاء الحرب.

وتتناقض تعليقات نتنياهو بشكل حاد مع الخطوط العريضة للاتفاق التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن أواخر الشهر الماضي، والذي صاغ الخطة على أنها خطة إسرائيلية، والتي يشير إليها البعض في إسرائيل باسم "صفقة نتنياهو".

وقد تؤدي تصريحات نتنياهو إلى زيادة توتر علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، التي أطلقت حملة دبلوماسية كبيرة من أجل أحدث مقترح لوقف إطلاق النار.