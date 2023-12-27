من أطلق الرصاصة الأولى في السودان؟.. ضابط يكشف السر

الرصاصة الأولى

وقال عثمان وهو أحد ضباط "الفرقة الأولى مشاة بود مدني" إن "القوة العسكرية التي أَطلقت الرصاصة الأولى في هذه الحرب، كانت تحركت من اللواء الأول مشاة بمنطقة "الباقير" التابع للفرقة الأولى، لمهاجمة معسكر قوات الدعم السريع بـ"المدينة الرياضية" في الخرطوم.

وأكد أنهم كضباط في الفرقة الأولى، لا يعلمون من أصدر التعليمات بتحرّك القوة المهاجمة لقوات الدعم السريع، موضحًا أن الجيش السوداني تم استخدامه كمطية من قبل عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير، للعودة للحكم.

جدل حول من أشعل الحرب

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الـ15 من أبريل/ نيسان الماضي بالعاصمة الخرطوم، دار جدل كثيف حول من أشعل ثقابها، وسط تبادل الاتهامات بين طرفيها حيال من أطلق الرصاصة الأولى.

وتطابقت روايات قوات الدعم السريع مع روايات قيادات سياسية كانت تتوسط بين الطرفين لنزع فتيل التوتر ومنع اندلاع الحرب، حول بدء الجيش لهذه الحرب من خلال وصول قوة عسكرية تابعة له في صباح السبت الـ15 من أبريل/ نيسان الماضي، لمواقع قوات الدعم السريع في "المدينة الرياضة وسوبا" ومحاصرتها قبل أن تبدأ قصفها بالمدافع الثقيلة، بينما ينفي الجيش هذه الرواية ويقول إن الطرف الآخر هو من بدأ الحرب لأجل السيطرة على السلطة.