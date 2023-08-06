العثور على جثث عشرة مهاجرين في صفاقس التونسية

عثرت السلطات التونسية، اليوم الأحد، على جثث عشرة مهاجرين "يبدو أنها لأفارقة من جنوب الصحراء" على شاطئ بولاية صفاقس، نقطة الانطلاق الرئيسة للمهاجرين إلى أوروبا.

وقال الحرس الوطني في بيان، إنه تم "انتشال 10 جثث في ال48 ساعة الأخيرة من طرف وحدات الحرس البحري بسواحل اللواتة" في شمال صفاقس.

من جهته، قال المتحدث باسم محاكم صفاقس، فوزي المصمودي، إنه تم انتشال "ثماني جثث يبدو أن جميعها لأفارقة من جنوب الصحراء، لكن يجري إجراء تحاليل وأخذ عينات لتحديد هويتها".

وأضاف أنه تم "العثور عليها بين يومي الجمعة والسبت" بعد عواصف شديدة ورياح قد تكون سبب غرق القارب الذي كان المهاجرون يستقلونه، مؤكدًا أنه لم يتم الإبلاغ عن حادث غرق مركب قبالة صفاقس.

وأوضح المصمودي أن الضحايا قد يكونون غادروا من مكان آخر في جنوب صفاقس أو من المهدية أو جرجيس.