مقتل 80 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في غزة

قتل 80 فلسطينيًا، الأحد، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، وكذلك إطلاق النار قرب مراكز الحصول على مساعدات جنوبي ووسط وشمالي القطاع.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 33 فلسطينيًا خلال محاولة الحصول على مساعدات من مراكز توزيع المساعدات غربي مدينة رفح، وقرب حاجز "نتساريم" وسط القطاع، وكذلك قرب منطقة "زيكيم" شمالي مدينة غزة.

وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات إلى نحو 2285 قتيلاً، وأكثر من 16 ألف مصاب.

وفي سياق متصل، قتل عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية تركزت في مدينة غزة التي بدأ الجيش الإسرائيلي بخطة تدريجية لاحتلالها وطرد سكانها باتجاه مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة.

واستهدفت قذيفة مدفعية أطلقها الجيش الإسرائيلي شقة سكنية بجوار برج الطباع بحي الرمال غربي مدينة غزة، وهي المنطقة التي باتت وجهة النازحين من مناطق شمالي وشرقي وجنوبي مدينة غزة التي يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته فيها.

وقتل 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة في برج القدس شرقي مدينة غزة، كما قتل ثلاثة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمحيط مجمع الصحابة الطبي في حي الدرج وسط المدينة.

أخبار ذات علاقة بعد سلسلة الاغتيالات.. من بقي من أبرز قادة حماس في غزة وخارجها؟

وكثف الجيش الإسرائيلي عمليات قصف المنازل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، كما نفذ عمليات نسف واسعة بالروبوتات المفخخة في منطقة الزرقا، شرقي المدينة.

وفي وسط قطاع غزة، قصف الجيش الإسرائيلي تجمعًا لمواطنين فلسطينيين قرب سوق مدينة دير البلح المركزي، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات، في حين قتل فلسطينيان في قصف على مخيم المغازي.