الحكومة اليمنية: الباب لن يبقى مفتوحا إلى الأبد أمام الحوثيين

أكدت الحكومة اليمنية أن الباب لن يبقى مفتوحاً للأبد أمام ميليشيات الحوثي الانقلابية، للحاق بقطار السلام.

جاء حديث الحكومة تعليقاً على استهداف الحوثيين، أمس السبت، عرضا عسكريا أقامته وحدات من قوات الجيش اليمني، في جبهة محور علب بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، احتفاءً بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر، وأسفر عنه مقتل جندي وإصابة آخرين.

وشددت الحكومة، على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني، على أنها "تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإرهابي، في المكان والزمان المناسبين"، مضيفاً: "لن تتوانى عن أداء واجبها في الدفاع عن الوطن ومكتسباته، وحماية المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين".