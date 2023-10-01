الحكومة اليمنية: الباب لن يبقى مفتوحا إلى الأبد أمام الحوثيين
أكدت الحكومة اليمنية أن الباب لن يبقى مفتوحاً للأبد أمام ميليشيات الحوثي الانقلابية، للحاق بقطار السلام.
جاء حديث الحكومة تعليقاً على استهداف الحوثيين، أمس السبت، عرضا عسكريا أقامته وحدات من قوات الجيش اليمني، في جبهة محور علب بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، احتفاءً بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر، وأسفر عنه مقتل جندي وإصابة آخرين.
وشددت الحكومة، على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني، على أنها "تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإرهابي، في المكان والزمان المناسبين"، مضيفاً: "لن تتوانى عن أداء واجبها في الدفاع عن الوطن ومكتسباته، وحماية المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين".
ولفت الإرياني، في منشور أورده، اليوم الأحد، على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إلى أن "ميليشيات الحوثي استغلت التزام الحكومة على مدى الفترة الماضية بسياسة ضبط النفس، وعدم الرد على خروقات الميليشيات الانقلابية، الذي هدف إلى إتاحة المجال أمام الجهود التي تقودها الدول الشقيقة والصديقة لأحياء المسار السياسي لحل الأزمة".
وتابع الوزير اليمني مخاطبا مليشيات الحوثيين قائلا: "لتتمادى في عدوانها، وتصعيد جرائمها، ومضاعفة انتهاكاتها، بحق اليمنيين بشكل عام، والمواطنين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة، بشكل خاص".