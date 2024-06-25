تعذيب واغتصاب.. شهادة "قاسية" لمعتقل من غزة حول سجن "سدي تيمان"

روى فلسطيني من قطاع غزة، تفاصيل قاسية حول ما تعرض له وعدد من المعتقلين من غزة خلال فترة احتجازه في سجن "سدي تيمان" الإسرائيلي، والذي خصص منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي لاحتجاز المعتقلين من داخل القطاع.

وأثار هذا السجن، انتقادات واسعة لإسرائيل حتى من من بعض المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، بعد الشهادات المروعة التي خرجت منه، ما دفع المحكمة العليا في إسرائيل للطلب من الجيش، بضرورة الكشف عن أوضاع المعتقلين هناك.

وقال المُعتقل المُفرج عنه فادي بكر، إنه "قضى نحو 45 يوماً في المعتقل الإسرائيلي الأسوأ لم يرَ خلالها أشعة الشمس، وكان يتعرض مثل باقي الأسرى لجلسات يومية من التعذيب والضرب"، لافتاً إلى أن عينيه كانتا معصوبتين طوال الوقت.