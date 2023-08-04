بعد تأييد أهلي لـ"الدعم السريع".. قلق دولي جراء تعزيزات للجيش السوداني بالقرب من دارفور

أعرب بيان دولي مشترك، اليوم الجمعة، عن "قلّق بالغ" من أمريكا وبريطانيا والنرويج، إزاء تقارير عن تعزيزات للجيش السوداني بالقرب من مناطق شمال دارفور وجنوبها.

وجاء البيان الدولي بعد أن أعلنت الإدارة الأهلية في ولاية وسط دارفور غرب السودان، في بيان أصدرته بوقت سابق من اليوم الجمعة، تأييدها لقوات الدعم السريع، خلال الحرب الجارية مع الجيش.

ودعت الدول الثلاث، في بيانها المشترك الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، "كل الأطراف لوقف الهجمات فورا ومنع انتشار العنف أكثر، كما أدانت "بأشد العبارات العنف المستمر في دارفور بالسودان".

ودعت الإدارة الأهلية السودانية في بيانها "أبناءها بالقوات المسلحة السودانية إلى الانسحاب من صفوفها"، قائلة إن "موقفها يأتي ردًا على إعلان قائد الجيش السوداني التعبئة العامة، ودعوته المواطنين لحمل السلاح، والقتال ضد قوات الدعم السريع".

وجاء موقف الإدارة الأهلية في وسط دارفور بعد موقف مماثل للإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور، الذي أعلنته في الـ3 من شهر تموز/يوليو الماضي، والذي أكد الانحياز إلى صفوف قوات الدعم السريع ومساندتها في الحرب التي تدور في البلاد.

وفي سياق مُتصل، قالت "تنسيقية معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور" إن "سكان الأحياء القريبة من مقر الجيش السوداني يتعرضون للترويع والمضايقات والضغوط النفسية، بعد أن تحولت منازلهم إلى خنادق دفاعية لقواته".

واتهمت المنسقية، في بيان اليوم الجمعة تلقاه "إرم نيوز"، الجيش باحتجاز المواطنين في مربعي (1) و(8) بمعسكر "الحصاحيصا" داخل مدينة زالنجي، كدروع بشرية، مما يعرض حياتهم للخطر.

ودعا بيان المنسقية منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والناشطين الحقوقيين لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان في مدينة زالنجي.