تغييرات أمنية تغلق مبنى السفارة البريطانية في القاهرة

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم الأحد، إغلاق المبنى الرئيسي لها بعد إزالة السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج مقرها في حي جاردن سيتي.

وقالت السفارة، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، "أزالت السلطات المصرية، الأحد 31 أغسطس/آب، الحواجز الأمنية خارج السفارة البريطانية في القاهرة؛ سيُغلق المبنى الرئيسي للسفارة حتى تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات".

وأضافت السفارة أن "المساعدة القنصلية الطارئة لا تزال متاحة"، مؤكدة ضرورة متابعة نصائح السفر الخاصة بها ومراجعتها حسب تطورات الأوضاع عبر التواصل الهاتفي.