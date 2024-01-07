"تداعيات كارثية" .. تحذير من عودة التوتر بين بغداد وأربيل
شهدت العلاقة بين بغداد وأربيل توترًا وعودة للاتهامات بين الطرفين، وذلك بعد شنّ فصائل مسلحة هجمات بطائرات مسيّرة على مقر لقوات البشمركة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق؛ ما دفع الإقليم للتصعيد ضدّ حكومة المركز، واتهامها بتجويع الشعب الكردي.
اتهامات للحكومة الاتحادية
وكان المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورماني، أفاد الأحد الماضي، بتعرّض المقر لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين "نفذته قوة خارجة على القانون دون وقوع إصابات"، متهمًا الحكومة الاتحادية بالمسؤولية عن الهجمات.
وأوضح هورماني أن "الجماعات الخارجة على القانون يتمّ تمويلها من الحكومة الاتحادية، وتتحرّك بعلم الحكومة العراقية، وتنقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وتُنفّذ هجمات إرهابية على مؤسسات رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال".
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان ردَّ فيه على هورماني: إن "الحكومة الاتحادية تعبّر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الذي تضمّن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة؛ لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصًا الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم، متناسيًا الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم".
وأكد العوادي أن "هذه التصريحات تُسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي؛ كونها تصريحات غير بنّاءة، تضرّ بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي".
اتهامات تقوّض التفاهمات
ويقول الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، لـ"إرم نيوز"، إن "لعودة التوتر والاتهامات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تداعيات على الاستقرار السياسي والحكومي الذي تشهده الساحة منذ أكثر من عام، خصوصًا أن الاتهامات بين الطرفين هي الأولى من نوعها طيلة الفترة الماضية، وجاءت بعد التقارب الكبير بين الطرفين".
وبيّن جودة أن "هناك أطرافًا سياسية مختلفة لا تريد حل الأزمات بين بغداد وأربيل، وتريد الإبقاء على هذه الأزمات لاستخدامها كورقات ضغط، وملفات للتفاوض عليها على ملفات أخرى، خاصة أن تلك الخلافات تكون ورقة تفاوضية لتشكيل أي حكومة جديدة، وربما تكون هذه الخلافات جزءًا من أوراق التفاوض على تشكيل بعض الحكومات المحلية ببعض المحافظات وخاصة في كركوك ونينوى".
وحذّر من أن "استمرار هذا التصعيد وتبادل التهم، سيكون له أثر على وضع الحكومة العراقية، فالحكومة لا تستطيع العمل في ظل وجود عدم الاستقرار السياسي والأمني". مؤكدًا أن ما حدث في أربيل يزعزع الاستقرار الأمني والسياسي، "لهذا فإن بغداد مطالبة بوضع حدّ للعمليات العسكرية ضد أربيل من خلال قصفها بشكل شبه يومي بالطيران المسير المفخّخ، الذي ينطلق من مناطق تحت إشراف وإدارة الحكومة المركزية".
أجندة سياسية
من جهته، قال المحلل السياسي نزار حيدر، لـ"إرم نيوز"، إن "ما شهدته العلاقة مؤخرًا بين بغداد وأربيل له تداعيات على الاستقرار السياسي والحكومي، خاصة أن هذا التوتر حصل بسبب خروقات أمنية وانفلات أمني بقصف أربيل بالطيران المسيّر، وهذا يؤكد وجود أجندة سياسية بهذا القصف".
وبيّن حيدر أن "استخدام العنف والسلاح في القضايا السياسية ليس بالأمر الجديد على بعض الأطراف التي لديها ميليشيات مسلحة، فهذه الأطراف كانت تقصف أربيل بشكل يومي عند أزمة تشكيل الحكومة العراقية، وهي عادت مجددًا لهذا القصف من أجل الضغط على أربيل ببعض الملفات السياسية، أو من أجل إعادة التوتر السياسي لتحقيق مكاسب حزبية".
وحذّر المحلل السياسي من أن "استمرار قصف أربيل، مقابل ضعف بغداد على السيطرة على أعمال بعض الميليشيات سيخلق مشاكل سياسية كبيرة، كما سيدفع إلى مشاكل أمنية، خصوصًا أن حكومة إقليم كردستان وعدت بالردّ على تلك الأعمال، والرد العسكري هنا، يعني دخول العراق في الاقتتال الداخلي، وهذا له تداعيات كارثية على مختلف الأصعدة".