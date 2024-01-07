"تداعيات كارثية" .. تحذير من عودة التوتر بين بغداد وأربيل

وبيّن جودة أن "هناك أطرافًا سياسية مختلفة لا تريد حل الأزمات بين بغداد وأربيل، وتريد الإبقاء على هذه الأزمات لاستخدامها كورقات ضغط، وملفات للتفاوض عليها على ملفات أخرى، خاصة أن تلك الخلافات تكون ورقة تفاوضية لتشكيل أي حكومة جديدة، وربما تكون هذه الخلافات جزءًا من أوراق التفاوض على تشكيل بعض الحكومات المحلية ببعض المحافظات وخاصة في كركوك ونينوى".

وحذّر من أن "استمرار هذا التصعيد وتبادل التهم، سيكون له أثر على وضع الحكومة العراقية، فالحكومة لا تستطيع العمل في ظل وجود عدم الاستقرار السياسي والأمني". مؤكدًا أن ما حدث في أربيل يزعزع الاستقرار الأمني والسياسي، "لهذا فإن بغداد مطالبة بوضع حدّ للعمليات العسكرية ضد أربيل من خلال قصفها بشكل شبه يومي بالطيران المسير المفخّخ، الذي ينطلق من مناطق تحت إشراف وإدارة الحكومة المركزية".

أجندة سياسية

من جهته، قال المحلل السياسي نزار حيدر، لـ"إرم نيوز"، إن "ما شهدته العلاقة مؤخرًا بين بغداد وأربيل له تداعيات على الاستقرار السياسي والحكومي، خاصة أن هذا التوتر حصل بسبب خروقات أمنية وانفلات أمني بقصف أربيل بالطيران المسيّر، وهذا يؤكد وجود أجندة سياسية بهذا القصف".

وبيّن حيدر أن "استخدام العنف والسلاح في القضايا السياسية ليس بالأمر الجديد على بعض الأطراف التي لديها ميليشيات مسلحة، فهذه الأطراف كانت تقصف أربيل بشكل يومي عند أزمة تشكيل الحكومة العراقية، وهي عادت مجددًا لهذا القصف من أجل الضغط على أربيل ببعض الملفات السياسية، أو من أجل إعادة التوتر السياسي لتحقيق مكاسب حزبية".

وحذّر المحلل السياسي من أن "استمرار قصف أربيل، مقابل ضعف بغداد على السيطرة على أعمال بعض الميليشيات سيخلق مشاكل سياسية كبيرة، كما سيدفع إلى مشاكل أمنية، خصوصًا أن حكومة إقليم كردستان وعدت بالردّ على تلك الأعمال، والرد العسكري هنا، يعني دخول العراق في الاقتتال الداخلي، وهذا له تداعيات كارثية على مختلف الأصعدة".