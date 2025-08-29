من هو أحمد غالب الرهوي الذي اغتالته إسرائيل في صنعاء؟

أكدت مصادر يمنية، فجر اليوم الجمعة، لـ"إرم نيوز" مقتل أحمد الرهوي رئيس حكومة الحوثيين وعدد من مرافقيه جراء غارة إسرائيلية على صنعاء، وقعت الخميس.

ويعدّ أحمد غالب الرهوي اليافعي، أحد السياسيين اليمنيين البارزين، وكان ينتمي لحزب "المؤتمر الشعبي العام" - جناح صنعاء.

وُلد في مديرية "خنفر" بمحافظة "أبين" جنوبي اليمن، وهو نجل غالب ناصر الرهوي، الشخصية السياسية والاجتماعية المعروفة، والذي اغتيل كذلك في سبعينيات القرن الماضي.

وشغل أحمد الرهوي عدة مناصب إدارية، منها مدير عام مديرية "خنفر"، ووكيل لمحافظتي المحويت وأبين.

وفي العام 2015، انتقل الرهوي إلى صنعاء حيث عُين محافظًا لمحافظة أبين، ثم عضوًا في "المجلس السياسي الأعلى" الحوثي.

وفي 10 أغسطس/ آب 2024، كلفه المجلس السياسي الأعلى بتشكيل "حكومة التغيير والبناء" في صنعاء، خلفًا لعبد العزيز بن حبتور.

وتعرّض الرهوي لعدة محاولات اغتيال، أبرزها تفجير منزله في "باتيس" بمحافظة أبين الذي تبناه تنظيم "القاعدة" حينها.