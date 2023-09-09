الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لدعم المغرب إثر الزلزال

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة للمغرب في محنتها بعد وقوع الزلزال المدمر الذي خلف نحو 296 وفاة.

من جهتها، أبدت الأمم المتحدة كذلك استعدادها للمشاركة في دعم المغرب في جهوده لمساعدة متضرري الزلزال.

وكان المغرب قد تعرض لزلزال مدمر خلف 153 مصاباً بجروح متفاوتة وفق حصيلة أولية، فيما حددت السلطات مركز الزلزال في "إغيل" بإقليم الحوز جنوب المغرب.

وبلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا أقوى زلزال يضرب المملكة.

ودعت السلطات السكان لعدم الذعر والمحافظة على الهدوء، وذلك بعد خروج الآلاف للشوارع هرباً من توابع الزلزال.