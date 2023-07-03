"تطور كبير" في السودان.. قبائل جنوب دارفور "تبايع" قوات الدعم السريع (فيديو)

شهد إقليم دارفور غربي السودان، اليوم الإثنين، تطورًا كبيرًا بعد إعلان قبائل جنوبي الإقليم مبايعتها لقوات الدعم السريع التي يتزعمها الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ومن شأن هذه الإعلان إعطاء قوات الدعم السريع دعمًا كبيرًا، في حربه التي يخوضها مع الجيش السوداني والتي اقتربت من يومها الثمانين.

وأكد المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية لقبائل جنوب دارفور، أنها تقف مع "الدعم السريع" في معركته الحالية "تحقيقًا لإرادة الشعب السوداني وتطلعه للحكم المدني الديمقراطي".

ودعا المكتب في بيان مصور نشرته وسائل إعلام محلية أبناء الجيش السوداني إلى "الانضمام" إلى قوات الدعم السريع والانحياز لـ"خيار الشعب".