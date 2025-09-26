عشرات تحت الأنقاض.. قصف إسرائيلي عنيف للمنازل في أرجاء غزة (فيديو)

قتل 54 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، الخميس، مع استمرار قوات الجيش الإسرائيلي في اجتياحها للمدينة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 54 فلسطينيًا، قضى 18 شخصًا منهم في غارات على مدينة غزة التي يتقدم الجيش الإسرائيلي نحو عمقها من أكثر من محور.

وقتل 6 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعًا للفلسطينيين قرب مركز "أصدقاء المريض" الطبي بحي الرمال غرب مدينة غزة، فيما قتل وأصيب عشرات آخرون في قصف استهدف منزلين في مخيم الشاطئ أقصى غرب المدينة.

وقصف الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف مناطق مفترق الجامعات، ومحيط المقر الرئيسي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما شن غارات على حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وباتت منطقة تل الهوا محورًا رئيسيًا لعمليات الجيش الإسرائيلي من الجهة الجنوبية لمدينة غزة، بعد تقدم آليات إسرائيلية نحو الحي الرئيسي الذي يضم أبراجًا سكنية، ومقارًا حكومية، ومقارًا لعدد من الجامعات بغزة.

وفي شمال غرب المدينة، تشهد مناطق المقوسي والكرامة انتشارًا لآليات عسكرية إسرائيلية وصولًا إلى مناطق النصر والشاطئ وشارع الشفاء.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ باتت غالبية الطرق المؤدية إليه مغلقة بفعل تواجد الجيش الإسرائيلي.

وقال مدير المجمع محمد أبوسلمية إن "الأطفال الخدج في قسم الحضانة يواجهون خطرًا كبيرًا على حياتهم"، مطالبًا بحماية المستشفيات والطواقم الطبية.