مراكز الإيواء في رفح.. ظروف لا إنسانية يفاقمها "تجار الأزمة"

يعيش سكان غزة لا سيما النازحين منهم، ظروفًا معيشية صعبة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ قرابة 70 يومًا، والتي دمرت نحو 330 ألف وحدة سكنية؛ ما يجبر الآلاف على العيش داخل مراكز إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وسط ظروف قاسية.

ويقول محمد عواد، وهو نازح من مدينة غزة لأحد مراكز الإيواء بمحافظة رفح: " نزحت مع عائلتي قبل حوالي شهر بعد اشتداد القصف في إحدى الليالي على حي الدرج بشكل لا يمكن تحمله، حيث كانت شظايا القصف والحجارة تتطاير على البيت من كل مكان، فضلًا عن تساقط زجاج النوافذ الأمر الذي أجبرني على الخروج من البيت خوفًا من الموت".

وأضاف عواد في حديث مع "إرم نيوز": "خرجنا من البيت صباح ذلك اليوم باتجاه شارع صلاح الدين، ومن ثم عبرنا على طريق الحاجز العسكري متجهين إلى جنوب وادي غزة وسط الدمار الهائل للمنطقة التي غيّر ملامحها كليًا فضلًا عن تواجد الدبابات والآليات العسكرية على طول الطريق الأمر الذي أصاب الأطفال بالذعر والخوف".