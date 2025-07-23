تركيا: أي ضم للضفة الغربية غير مشروع واستفزازي

اعتبرت تركيا، الأربعاء، أن تصويت الكنيست لصالح دعوة الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية هو "عمل غير شرعي واستفزازي يرمي إلى تقويض جهود السلام".

وبحسب "فرانس برس"، دانت وزارة الخارجية التركية هذا الإجراء بوصفه "عديم الجدوى ولا قيمة له وفقاً للقانون الدولي".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أقر 71 نائباً إسرائيلياً، نصاً يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة و"لحذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال".

وأُقرّ النص بغالبية 71 صوتاً في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون، لكنه يسعى إلى تأكيد "حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني" في هذه الأرض الفلسطينية، وفق النص.

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وفي هذا التصويت الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب المعارضة، أكد النواب أن ضم الضفة الغربية المحتلة "سيعزز دولة إسرائيل وأمنها وسيمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي في العيش بسلام وأمان في وطنه".

وأضاف النص "أن السيادة في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967) هي جزء لا يتجزأ من تحقيق الصهيونية والرؤية الوطنية للشعب اليهودي الذي عاد إلى وطنه".

وقال حسن الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، إن مطالبة الكنيست للحكومة بفرض السيادة على الضفة "تصعيد خطير يقوض فرص السلام".