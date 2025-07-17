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العالم العربي

مصدر تركي: أنقرة لعبت دورا حاسما في إنهاء أزمة السويداء

مصدر تركي: أنقرة لعبت دورا حاسما في إنهاء أزمة السويداء
قوات سورية تطلق النار وسط اشتباكات دامية في السويداء المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 10:32 ص

قال مصدر أمني تركي، اليوم الخميس، إن تركيا لعبت دورًا حاسمًا في التوصّل إلى وقفٍ لإطلاق النار في سوريا، عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على دمشق، بما في ذلك إجراء مسؤولي مخابرات محادثات مع زعيم الدروز في سوريا.

وأضاف المصدر أن رئيس المخابرات التركية، إبراهيم قالن، أجرى مناقشات حول الغارات الإسرائيلية مع نظرائه في الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا، وكذلك مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وفقًا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم، انسحب الجيش السوري من محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه يوم أمس الأربعاء؛ وذلك بعدما كلّف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع فصائل درزية بتولي مسؤولية الأمن، منددًا بالتدخل الإسرائيلي.

 

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