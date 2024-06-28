واللا: واشنطن ستفرج عن 1700 قنبلة لإسرائيل
توقّع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، اليوم الأربعاء، أن تفرج إدارة الرئيس جو بايدن عن شحنة أسلحة لإسرائيل لا تزال محتجزة بسبب "مخاوف" من العملية العسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
ونقل موقع "واللا" عن مسؤولين لم يسمهم أن الشحنة عبارة عن 1700 قنبلة تزن نحو 250 كيلوغرامًا، وهي جزء من شحنة أسلحة كانت موجهة إلى إسرائيل وتم تجميدها في شهر أبريل/ نيسان الماضي، مشيرين إلى إمكانية إرسالها.
وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة لا تزال تحتجز جزءًا آخر من شحنة الأسلحة، التي تضم نحو 1800 قنبلة تزن طنًا، من المتوقع أن يتم تسليمها بعد انتهاء عملية الجيش الإسرائيلي في رفح.
وأفاد "واللا" بأن هذه الخطوة تشير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت الآن أقل قلقًا من أن إسرائيل قد تستخدم هذه القنابل في غزة، وأن البيت الأبيض يريد تخفيف بعض التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة لإصلاح بعض الأضرار الناجمة عن تعليق شحنة الأسلحة التي أثرت على صورة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمام المجتمع المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقدر مسؤول إسرائيلي كبير أنه من المتوقع تسليم القنابل إلى إسرائيل خلال الأسابيع المُقبلة بعد انتهاء عملية الجيش الإسرائيلي في رفح والانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب.
وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى هذه القنابل في حالة تصاعد القتال مع ميليشيا حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية إلى حرب شاملة.