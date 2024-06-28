واللا: واشنطن ستفرج عن 1700 قنبلة لإسرائيل

توقّع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، اليوم الأربعاء، أن تفرج إدارة الرئيس جو بايدن عن شحنة أسلحة لإسرائيل لا تزال محتجزة بسبب "مخاوف" من العملية العسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ونقل موقع "واللا" عن مسؤولين لم يسمهم أن الشحنة عبارة عن 1700 قنبلة تزن نحو 250 كيلوغرامًا، وهي جزء من شحنة أسلحة كانت موجهة إلى إسرائيل وتم تجميدها في شهر أبريل/ نيسان الماضي، مشيرين إلى إمكانية إرسالها.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة لا تزال تحتجز جزءًا آخر من شحنة الأسلحة، التي تضم نحو 1800 قنبلة تزن طنًا، من المتوقع أن يتم تسليمها بعد انتهاء عملية الجيش الإسرائيلي في رفح.