مسؤول إسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل الجمعة

صرّح مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّه لن تكون هناك هدنة في القتال مع حركة حماس الفلسطينية قبل الجمعة، وذلك خلافاً لما أعلنه الطرفان في البداية.

وقال المسؤول إنه "لن يكون هناك توقف" في القتال الخميس، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، في حين أعلنت السلطات الإسرائيلية رسمياً أنّ عملية إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حماس لن تبدأ قبل الجمعة.

و اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الأربعاء على هدنة لأربعة أيام على الأقل للسماح بدخول المساعدات والإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما لا يقل عن 150 فلسطينيا من المسجونين في إسرائيل.

وقوبلت أول هدنة، في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أسابيع وتم التوصل إليها بوساطة قطرية، بترحيب في أنحاء العالم باعتبارها بادرة تقدم قد تخفف معاناة المدنيين في غزة وتؤدي إلى تحرير مزيد من الرهائن الإسرائيليين. ورحب وزراء عرب بالاتفاق، لكنهم قالوا إنه ينبغي أن يكون خطوة أولى نحو وقف تام لإطلاق النار.