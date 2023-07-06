الجيش السوداني يجري تمشيطا لأم درمان والخارجية تكشف أسباب تأخر الحسم

وأجرى الجيش السوداني، عمليات تمشيط لأجزاء واسعة من أم درمان، مدعوما بطائرات تتبع سلاح الجو، فيما ساد الهدوء محيط منطقة المهندسين بالمدينة، بعد اشتباكات وصفت بـ"العنيفة" شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

بدورها، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، أن مجموعة من أفراد الجيش انضموا لها، لكنها أوضحت أنها "لا ترغب أن تكون بديلاً للقوات المسلحة".

في غضون ذلك، شكا مواطنون في العاصمة الخرطوم، من استمرار تردي الخدمات الأساسية في الإمداد الكهربائي والمائي والاتصالات.

مناشدات للإغاثة

وناشدت لجان المقاومة في ولاية شمال دارفور المنظمات الدولية بضرورة التدخل لإغاثة النازحين، الذين فروا من القتال، مؤكدة بأنهم "يعيشون حالةً صعبة بسبب شح المواد الغذائية والدوائية في مدارس الإيواء والمعسكرات خاصةً أن غالبية الأطفال مصابون بسوء التغذية".

الخارجية ترفض سياسية الأرض المحروقة

في هذه الأثناء، أكد الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق علي، بأن الجيش السوداني قادر على حسم التمرد في مدى زمني قصير، لكنه "لا يرغب في انتهاج سياسة الأرض المحروقة".