الجيش السوداني يجري تمشيطا لأم درمان والخارجية تكشف أسباب تأخر الحسم
تتواصل المعارك الضارية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث شهدت مدينة أم درمان، يوم الخميس، اشتباكات عنيفة أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات في صفوف المدنيين.
وأجرى الجيش السوداني، عمليات تمشيط لأجزاء واسعة من أم درمان، مدعوما بطائرات تتبع سلاح الجو، فيما ساد الهدوء محيط منطقة المهندسين بالمدينة، بعد اشتباكات وصفت بـ"العنيفة" شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
بدورها، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، أن مجموعة من أفراد الجيش انضموا لها، لكنها أوضحت أنها "لا ترغب أن تكون بديلاً للقوات المسلحة".
في غضون ذلك، شكا مواطنون في العاصمة الخرطوم، من استمرار تردي الخدمات الأساسية في الإمداد الكهربائي والمائي والاتصالات.
مناشدات للإغاثة
وناشدت لجان المقاومة في ولاية شمال دارفور المنظمات الدولية بضرورة التدخل لإغاثة النازحين، الذين فروا من القتال، مؤكدة بأنهم "يعيشون حالةً صعبة بسبب شح المواد الغذائية والدوائية في مدارس الإيواء والمعسكرات خاصةً أن غالبية الأطفال مصابون بسوء التغذية".
الخارجية ترفض سياسية الأرض المحروقة
في هذه الأثناء، أكد الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق علي، بأن الجيش السوداني قادر على حسم التمرد في مدى زمني قصير، لكنه "لا يرغب في انتهاج سياسة الأرض المحروقة".
وقال الوزير السوادني إن "وجود المتمردين داخل المرافق الحكومية والمنازل يؤخر الحسم العسكري".
الجامعة العربية تحذر
من جهتها حذرت جامعة الدول العربية، من "خطورة تأثير النزاع القائم في السودان على الأمن الغذائي في هذا البلد، وفي الوطن العربي ككل".
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن "هذه الأوضاع الخطيرة تستدعي سرعة تحرك عربي ودولي"، مشيرا إلى أن "الاقتتال في السودان أدى إلى تعطل المشروعات الزراعية، وتوقف نقل السلع، وتلف كميات كبيرة منها، وارتفاع أسعارها.