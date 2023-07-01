الرئيس الفلسطيني يعرب عن دعمه لبوتين بعد تمرد فاغنر

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، عن دعمه الكامل للقيادة الروسية بعد تمرد وجيز نفذته مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

وقال الكرملين في بيان، إن الرئيس عباس أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري والقانون والنظام في البلاد خلال الأحداث التي وقعت 24 يونيو/ حزيران الماضي".

وبحسب البيان، فقد أكد بوتين على موقف بلاده المؤيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأسس القانونية الدولية القائمة.