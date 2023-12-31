القوات الإسرائيلية تقتحم طولكرم وتحاصر مستشفيين

اقتحمت القوات الإسرائيلية، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الوكالة إن الآليات الإسرائيلية اقتحمت المدينة من محورها الغربي ترافقها جرافتان عسكريتان، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.

وأضافت أن "القوات الإسرائيلية فرضت حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب" .

كما تمركزت آليات القوات الإسرائيلية في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نور شمس، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

وتزامنا مع الاقتحام حلقت طائرات الاستطلاع في سماء طولكرم وضواحيها ومخيماتها.