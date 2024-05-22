مقتل عدد من الأطفال والنساء إثر غارة للجيش السوداني شمال دارفور

قُتل عدد من الأطفال والنساء، اليوم الأربعاء، جراء غارة جوية للجيش السوداني على مدينة "كبكابية" شمال دارفور وفق بيان لقوات الدعم السريع.

وأفادت القوات في بيان على منصة إكس: "مواصلة في ارتكاب الجرائم الوحشية بحق الشعب السوداني؛ قصف طيران الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل عدد من الأطفال والنساء، وتدمير المنازل".

وذكرت قوات لدعم السريع أن "الغارات الجوية المتعمدة على المدنيين الأبرياء، تندرج تحت طائلة الأعمال الإرهابية، وتخالف القوانين الدولية والإنسانية كافة، كما تعكس ما وصل إليه حال الجيش (المختطف) من عناصر النظام المباد المتطرفة الساعية إلى تدمير الشعب السوداني، والبنى التحتية"، فق البيان.

وأضاف البيان أن "مشهد أشلاء جثث الأطفال المتناثرة فوق ركام المنازل المدمرة في كبكابية جراء الغارة الجوية على المواطنين الأبرياء، يؤكد حالة الإحباط واليأس التي تملكت قادة الجيش بسبب الهزائم التي تعرضوا لها في كل ميادين القتال".