مقتل عدد من الأطفال والنساء إثر غارة للجيش السوداني شمال دارفور
قُتل عدد من الأطفال والنساء، اليوم الأربعاء، جراء غارة جوية للجيش السوداني على مدينة "كبكابية" شمال دارفور وفق بيان لقوات الدعم السريع.
وأفادت القوات في بيان على منصة إكس: "مواصلة في ارتكاب الجرائم الوحشية بحق الشعب السوداني؛ قصف طيران الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل عدد من الأطفال والنساء، وتدمير المنازل".
وذكرت قوات لدعم السريع أن "الغارات الجوية المتعمدة على المدنيين الأبرياء، تندرج تحت طائلة الأعمال الإرهابية، وتخالف القوانين الدولية والإنسانية كافة، كما تعكس ما وصل إليه حال الجيش (المختطف) من عناصر النظام المباد المتطرفة الساعية إلى تدمير الشعب السوداني، والبنى التحتية"، فق البيان.
وأضاف البيان أن "مشهد أشلاء جثث الأطفال المتناثرة فوق ركام المنازل المدمرة في كبكابية جراء الغارة الجوية على المواطنين الأبرياء، يؤكد حالة الإحباط واليأس التي تملكت قادة الجيش بسبب الهزائم التي تعرضوا لها في كل ميادين القتال".
وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، اليوم الأربعاء، داخل مدينة الفاشر شمال دارفور، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين.
وأكد شهود عيان لـ"إرم نيوز" أن الاشتباكات اندلعت في الجهة الشمالية لمدينة الفاشر، وسط استخدام مكثف للقصف المدفعي، مشيرين إلى استمرار حركة النزوح للمواطنين نحو مخيمات النازحين على أطراف المدينة.
ويوم الثلاثاء، دمرت غارة جوية للجيش السوداني المحطة التحويلية لكهرباء مدينة الفاشر، وفق شهود عيان.
وأضاف الشهود أن "مقاتلات الجيش السوداني أسقطت براميل متفجرة على المحطة التحويلية لكهرباء الفاشر مما تسبب بحرق عدد من المرافق والمخازن داخل المحطة".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا تظهر آثار الحريق واشتعال النيران في المحطة التحويلية لكهرباء الفاشر، وسط تجدد للاشتباكات مع قوات "الدعم السريع".