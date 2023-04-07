القضاء الفرنسي يوجّه الاتهام لـ"مروان خير الدين" في قضية أموال سلامة

وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسميًا إلى الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد" الخاص مروان خير الدين في باريس نهاية شهر آذار/مارس، في التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، على ما أفاد مصدر مطّلع على الملف اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر، أنّ التّهم الموجّهة إلى خير الدين هي "تشكيل عصابة إجرامية" بهدف القيام خصوصاً باختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي.

وقد استمع محقّقون أوروبيون إلى خير الدين، البالغ من العمر 55 عاماً في لبنان في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وخير الدين ملاحق أيضاً بتهمة تبييض أموال في إطار "عصابة منظّمة" وقد وضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية.