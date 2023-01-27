تحميل القوات السورية مسؤولية هجوم بأسلحة كيماوية في 2018

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الجمعة إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما السورية، التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في عام 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا.