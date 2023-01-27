تحميل القوات السورية مسؤولية هجوم بأسلحة كيماوية في 2018
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الجمعة إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما السورية، التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في عام 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا.
وكان هجوم الـ7 من شهر أبريل/نيسان 2018 على مشارف دمشق جزءا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل قوات المعارضة.