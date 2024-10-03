6 قتلى بغارة على "قلب بيروت" استهدفت هيئة إسعاف "حزب الله"

أغارت مقاتلات إسرائيلية على منطقة وسط بيروت، مع ساعات فجر الخميس الأولى، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص باستهداف مقر لهيئة إسعاف تابعة لتنظيم "حزب الله".

وتبع الهجوم على مقر الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لتنظيم "حزب الله" في منطقة "الباشورة" سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ووسط العاصمة، في أقرب ضربات إسرائيلية لقلب بيروت.

وأسفرت الغارة، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن "مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين" بجروح وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

ويقع المقر المستهدف في حي سكني مكتظ على مشارف وسط بيروت التجاري، حيث مقر رئاسة الحكومة. وأحدثت الغارة دويًا قويًا في المنطقة، حيث هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

وأعقبت هذه الغارة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الأربعاء، في ثالث استهداف لهذا المعقل الأساسي لحزب الله في أقل من 24 ساعة.

وشنت إسرائيل تلك الغارات العنيفة بعد أن تكبدت قواتها أكبر خسارة يومية على الجبهة اللبنانية خلال عام من الاشتباكات مع "حزب الله" المدعوم من إيران.

وغداة الهجوم الذي شنته إيران بأكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل، قالت إسرائيل، يوم الأربعاء إن 8 جنود قتلوا في معارك برية في جنوب لبنان بعد توغل قواتها في جارتها الشمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن وحدات مشاة ومدرعات انضمت إلى عملياته البرية في لبنان، الأربعاء، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني وتوعد إسرائيل بالرد عليه.

وقال "حزب الله" إن مقاتليه اشتبكوا مع قوات إسرائيلية داخل لبنان. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الميليشيا وقوع اشتباكات على الأرض منذ بداية توغل القوات الإسرائيلية عبر الحدود يوم الاثنين.

وذكرت الميليشيا أنها دمرت 3 دبابات إسرائيلية من طراز "ميركافا" بصواريخ بالقرب من بلدة "مارون الراس" الحدودية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 46 شخصاً على الأقل في جنوب ووسط البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.