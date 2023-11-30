أجواء "حادة" خلال لقاءات الموفد الفرنسي في لبنان

ويعارض باسيل التمديد لقائد الجيش، على قاعدة أن هذا التمديد مخالف للدستور، ويطرح خيار تولي الضابط الأعلى رتبة سدة القيادة، بعد انتهاء ولاية العماد عون في التاسع من كانون الثاني يناير المقبل.

وأوضح مستشار باسيل أنطوان قسطنطين أن رئيس التيار "فوجئ بطلب الموفد الفرنسي التمديد لقائد الجيش"، وأن جواب باسيل كان أن "هذا الأمر مخالف للدستور والقوانين".

وقال إن "ما جرى اليوم لا يلغي التواصل مع فرنسا، لكننا لا نساوم على المسائل ذات الأبعاد السيادية".

وبدأ لودريان زيارته التي تستمر يومين بلقاءات مع مختلف الأطراف اللبنانية، تحت عناوين متصلة بالاستحقاق الرئاسي وبالقرار الدولي 1701 ، وانضم إليها بشكل متقدم عنوان شغور منصب قيادة الجيش.

وقد حرص لودريان أمام من التقوه على التأكيد بأن زيارته تأتي بالتنسيق مع اللجنة الخماسية بشأن لبنان، التي تضم كلا من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر.

وقالت مصادر مطلعة على اللقاء بين لودريان ورعد إنه تناول التطورات في جنوب لبنان، حيث رد رعد على طلب ضمانات بضبطها، بأن لبنان هو من يحتاج لضمانات من المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.