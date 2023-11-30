أجواء "حادة" خلال لقاءات الموفد الفرنسي في لبنان
شهدت لقاءات الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، مع الأطراف اللبنانية، "أجواء حادة" في بعض محطاتها خلال اليوم الثاني.
تمثل ذلك باللقاء المختصر للودريان، الذي استمر دقائق، مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كما جمع لودريان لقاء وصف بالمهم مع النائب عن حزب الله محمد رعد.
وذكرت مصادر متابعة لزيارة لودريان أنه طرح خلال اللقاء مع باسيل مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وهو الأمر الذي أزعج باسيل، لينفضّ اللقاء سريعا بين الجانبين.
ويعارض باسيل التمديد لقائد الجيش، على قاعدة أن هذا التمديد مخالف للدستور، ويطرح خيار تولي الضابط الأعلى رتبة سدة القيادة، بعد انتهاء ولاية العماد عون في التاسع من كانون الثاني يناير المقبل.
وأوضح مستشار باسيل أنطوان قسطنطين أن رئيس التيار "فوجئ بطلب الموفد الفرنسي التمديد لقائد الجيش"، وأن جواب باسيل كان أن "هذا الأمر مخالف للدستور والقوانين".
وقال إن "ما جرى اليوم لا يلغي التواصل مع فرنسا، لكننا لا نساوم على المسائل ذات الأبعاد السيادية".
وبدأ لودريان زيارته التي تستمر يومين بلقاءات مع مختلف الأطراف اللبنانية، تحت عناوين متصلة بالاستحقاق الرئاسي وبالقرار الدولي 1701 ، وانضم إليها بشكل متقدم عنوان شغور منصب قيادة الجيش.
وقد حرص لودريان أمام من التقوه على التأكيد بأن زيارته تأتي بالتنسيق مع اللجنة الخماسية بشأن لبنان، التي تضم كلا من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر.
وقالت مصادر مطلعة على اللقاء بين لودريان ورعد إنه تناول التطورات في جنوب لبنان، حيث رد رعد على طلب ضمانات بضبطها، بأن لبنان هو من يحتاج لضمانات من المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.
وبخصوص طرح الموفد الفرنسي خيار الاسم الثالث لرئاسة الجمهورية بفعل المراوحة الحاصلة، أوضح رعد أن حزب الله سيقوم بدراسة الأمر.
كما طرح لودريان خلال اللقاء مسألة التمديد لقائد الجيش، لتلافي الشغور في المؤسسة العسكرية.
ونقل نواب التقوا الموفد الفرنسي، استغرابه من كيفية تعاطي اللبنانيين مع هذا الشغور في المؤسسة العسكرية، بمعزل عن الأسماء المطروحة، لا سيما في ظل التعقيدات القائمة.
وذكروا أنه لفت إلى أن المنطقة مقبلة على تطورات جديدة، كما أن فرنسا حريصة على التعاطي مع قائد للجيش، في ظل وجودها في لبنان من خلال قوات اليونيفيل الدولية العاملة في الجنوب.
وأعاد لودريان التأكيد على أنه لو تم انتخاب رئيس للجمهورية، "لكان الوضع أفضل ولما شهدنا فراغا في المؤسسات وخصوصا قيادة الجيش".