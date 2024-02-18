تساؤلات بشأن كيفية تسليم الأسرى في صفقات إسرائيل وحماس
قالت قناة "كان 11" إن هناك شكوكاً لدى إسرائيل بشأن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تمسك حركة حماس بوضع شروط يستحيل قبولها لإبرام صفقة أسرى.
وذكرت القناة الإسرائيلية، في تقرير، أن مصادر إسرائيلية تعتقد أن السبب الحقيقي يكمن في أنه حتى لو اتفق الطرفان على صفقة مقبولة، فإنه لم يعد هناك مجال لخروجها إلى حيز التنفيذ.
وعلَّلت ذلك بأن صعوبات كبيرة للغاية ضربت منظومة الاتصالات في قطاع غزة، وأنه لا توجد وسيلة للتواصل مع زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، الذي تقول التقارير إن صلته انقطعت بالخارج وبأعضاء الحركة في الداخل منذ قرابة أسبوعين.
وتخشى مصادر سياسية وأخرى عسكرية في إسرائيل، تحدثت معها القناة، من أن قيادة حماس في الخارج تضع عراقيل وطلبات مستحيلة أمام إسرائيل لهذا السبب.
وأردفت: "لأنه حتى لو خففت من حدة مطالبها ووافقت على إبرام صفقة تبادل في القريب العاجل، فلا طريقة لتنفيذها على الأرض في ظل انقطاع الصلة بالسنوار".
ومن بين الشروط الصعبة التي تطالب بها حماس، وفق القناة، إصرارها على إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وهو أمر قالت إسرائيل إنه "مستحيل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذكر، في مؤتمر صحفي، أن الطريقة الوحيدة لتحرير الأسرى هي زيادة الضغط العسكري على حماس، وتشديد شروط المفاوضات بشأن الصفقة.
وقال نتنياهو: "أطلقنا سراح 112 إسرائيلياً، وسنواصل العمل لحين إطلاق سراح الباقين".
ورأى أن مطالب حماس مبالغ فيها وأنها تعني هزيمة إسرائيل، مضيفًا أنه حين تخفف حماس من مطالبها سيمكن إحراز تقدم.
وفي الصفقة الوحيدة التي أُبرمت بين حماس وإسرائيل، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفق الطرفان على هدنة مدتها 5 أيام، مُدِّدَت بعد ذلك، وإطلاق سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين على دفعات، مقابل قرابة 300 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وجرى التنفيذ على فترات متقطعة، شملت كل دفعة 10 أسرى إسرائيليين مقابل 30 محتجزًا فلسطينيا، وكان للصليب الأحمر دور أساسي.
وسلمت حماس وقتها الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر، إلا أن الدفعة السادسة، على سبيل المثال، أرجئت لأسباب لوجستية، وبسبب وجود الأسرى في أكثر من موقع وفي قبضة أكثر من فصيل.
وفي حال صحة الحديث عن انقطاع صلة السنوار بالعالم الخارجي وقيادات الخارج، وكذلك صلته بعناصر الحركة داخل غزة، فإنه من غير المعروف كيف يمكن تنفيذ عملية تبادل أو تسليم الأسرى الإسرائيليين، لا سيما مع انحسار العمليات العسكرية المكثفة حاليًا في جنوب القطاع.