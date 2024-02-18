تساؤلات بشأن كيفية تسليم الأسرى في صفقات إسرائيل وحماس

وتخشى مصادر سياسية وأخرى عسكرية في إسرائيل، تحدثت معها القناة، من أن قيادة حماس في الخارج تضع عراقيل وطلبات مستحيلة أمام إسرائيل لهذا السبب.

وأردفت: "لأنه حتى لو خففت من حدة مطالبها ووافقت على إبرام صفقة تبادل في القريب العاجل، فلا طريقة لتنفيذها على الأرض في ظل انقطاع الصلة بالسنوار".

ومن بين الشروط الصعبة التي تطالب بها حماس، وفق القناة، إصرارها على إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وهو أمر قالت إسرائيل إنه "مستحيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذكر، في مؤتمر صحفي، أن الطريقة الوحيدة لتحرير الأسرى هي زيادة الضغط العسكري على حماس، وتشديد شروط المفاوضات بشأن الصفقة.

وقال نتنياهو: "أطلقنا سراح 112 إسرائيلياً، وسنواصل العمل لحين إطلاق سراح الباقين".

ورأى أن مطالب حماس مبالغ فيها وأنها تعني هزيمة إسرائيل، مضيفًا أنه حين تخفف حماس من مطالبها سيمكن إحراز تقدم.

وفي الصفقة الوحيدة التي أُبرمت بين حماس وإسرائيل، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفق الطرفان على هدنة مدتها 5 أيام، مُدِّدَت بعد ذلك، وإطلاق سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين على دفعات، مقابل قرابة 300 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.