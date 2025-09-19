تحدت الجيش الإسرائيلي.. هل تعود حماس إلى الهجمات المنظمة؟

جددت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، تهديداتها بتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف قتل وأسر جنود إسرائيليين، بعد بدء الجيش الإسرائيلي عملية اجتياح واسعة لمدينة غزة، والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

وفي الأيام الأخيرة، تحدثت إسرائيل عن تحذيرات من "هجمات محتملة" تخطط لها حماس، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحركة على تنفيذ عمليات هجومية في ظل استمرار الضربات العسكرية والاستنزاف المستمر على مدار 23 شهرًا من الحرب.

تهويل وتضخيم

من جانبه، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد هواش أن "جميع التهديدات والمعلومات الإسرائيلية المسربة حول قدرات افتراضية لحركة حماس هي جزء من التهويل وحملة الأكاذيب"، وفق قوله.

وأضاف هواش لـ"إرم نيوز": "تعكس هذه التهديدات إصرارًا على مواصلة الحرب وتبرير عمليات الإبادة والتطهير العرقي ضد المدنيين، وشحن المجتمع الإسرائيلي وتوحيده ضد الفلسطينيين".

وتابع: "حماس لم تعد تمتلك القدرة على شن عمليات واسعة منظمة، وباتت تقاوم بمقاتلين أفراد لا خيارات لديهم سوى الدفاع عن النفس، والتعاون على مستوى مجموعات صغيرة لتنفيذ هجمات على الجنود داخل ما تبقى من التجمعات السكانية".

وأشار إلى أن "البيئة الإقليمية تضغط على حماس لتقليل الذرائع الإسرائيلية، إلا أنه لا توجد حوافز سياسية كافية لإقناع الحركة بذلك".

وأوضح: "هناك شك كبير حول قدرة الفصائل الفلسطينية المسلحة على تغيير المعادلة من خلال عمليات فردية على الأرض".

وأضاف: "الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع تُعدّ رافعة للتحركات الدبلوماسية لوقف الحرب، لكن وجود إدارة أمريكية منحازة للأفكار الإسرائيلية التي تؤمن بطرد الفلسطينيين من أراضيهم هو ما يعرقل حتى الآن التوصل إلى وقف هذه المأساة الإنسانية".

حرب عصابات

من جانبه، يقول المحلل السياسي عماد عمر إن "التحذيرات الإسرائيلية حول هجمات محتملة من قبل حركة حماس تأتي في إطار تضخيم حجم المقاومة الفلسطينية، وتهيئة المجتمع الدولي لتقبل الهجوم على غزة، واستكمال العملية العسكرية، وتدمير ما تبقى من البنية التحتية وخلق واقع غير صالح للحياة".

وأضاف لـ"إرم نيوز": "الإسرائيليون يعلمون جيدًا، وقد اعترفوا أكثر من مرة أنهم دمروا البنية التحتية لحماس في غزة، فأصبحت الحركة غير قادرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

واستدرك: "ما يحدث الآن على الأرض هو مقاومة من مجموعات مسلحة صغيرة تشبه حرب العصابات في بعض المناطق، ومقتصرة على تفجير عبوات في الآليات؛ ما يؤكد تراجع العمليات بشكل واضح".

وأردف: "ما تبقى من القيادة العسكرية لحماس عدد قليل جدًا، وباتت إسرائيل تستهدفهم داخل وخارج القطاع، كما تحاول توظيف بعض العلاقات الدولية والضربات في الجبهات الأخرى للسيطرة على قطاع غزة".

وحول قدرة حماس على تنفيذ عمليات خارج القطاع، أوضح عمر أن "حماس حاولت تنفيذ عمليات في الضفة الغربية لكنها لم تنجح في خلق جبهات ضاغطة، ولم تتمكن من توفير أو إيصال أسلحة للمنتمين إليها".