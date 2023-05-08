تقرير عبري: إطلاق سراح العدوان مصلحة إسرائيلية ورد للجميل

وأطلقت إسرائيل سراح النائب الأردني عماد العدوان، بعد اتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة إلى جانب سلع أخرى إلى الضفة الغربية، عبر جسر الملك حسين "اللنبي"، أمس الإثنين، وتم تسليمه إلى الأردن، ورفعت الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لمحاكمته.

وزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أنه تم الكشف خلال التحقيق مع العدوان عن تورطه برفقة أشخاص آخرين في 12 قضية أخرى لتهريب أسلحة وذهب وسلع مختلفة إلى إسرائيل، وأنه تلقى مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك.

بناء الثقة

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي في موقع "نيوز1" العبري يوني بن مناحم، "يعد قرار إسرائيل بالإفراج عن النائب العدوان، صائبا؛ بسبب حرصها على عدم تفاقم الأزمات مع الأردن التي كانت متوترة للغاية منذ أحداث المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الفائت، حيث أصبح النائب الأردني بطلا في الشارع الأردني، وتصرفه مبررا، في محاولة مساعدة المنظمات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية عن طريق نقل الأسلحة إليها لمقاومة الجيش الإسرائيلي".

وقال بن مناحم: "يخشى مسؤولون أمنيون في إسرائيل، من أن يؤدي استمرار احتجاز النائب عماد العدوان في إسرائيل، إلى تعقيد العلاقات مع الأردن، وأن تحاول عناصر متطرفة في الأردن خطف مواطنين وجنود إسرائيليين على الأراضي الأردنية أو على حدودها، واحتجازهم كرهائن حتى إطلاق سراحه".

وأضاف بن مناحم أن "اتخاذ إسرائيل خطوة الإفراج عن النائب العدوان، جاءت لبناء الثقة تجاه الأردن على أساس افتراض بأن إسرائيل قد تحتاج أيضًا إلى لفتات أمنية من الأردن تجاه إسرائيل في المستقبل، حيث يقول مسؤول أمني كبير إن الحفاظ على العلاقات الطبيعية بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والأردنية يصب في مصلحة البلدين، كما أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن راضية عن القرار الإسرائيلي بشأن إطلاق سراح عماد العدوان".