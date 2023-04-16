"أطباء السودان": 20 قتيلاً و150 إصابة في الخرطوم
أعلنت لجنة أطباء السودان، السبت، حصر 20 قتيلاً وأكثر من 150 إصابة، وسط المدنيين في مستشفيات العاصمة الخرطوم.
وكشف عضو لجنة أطباء السودان المركزية، حسام الأمين، عن أوضاع مزرية داخل مستشفيات العاصمة الخرطوم، جراء حالات الإصابة المتزايدة التي تصل، وسط نقص في الكوادر الطبية.
وقال لـ"إرم نيوز" إن الحصر ما زال جاريا لمعرفة الرقم النهائي للوفيات والإصابات الوافدة إلى مستشفيات "شرق النيل وبحري وإبراهيم مالك وبشائر"، مشيراً إلى وجود قتلى في الشوارع لم يتم إجلاؤهم بسبب صعوبة الحركة واستمرار الاشتباكات.
وناشدت لجنة أطباء السودان كافة المنظمات الإنسانية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بضرورة التدخل العاجل؛ من أجل الإخلاء الطبي وإسعاف الجرحى والمصابين إثر الاشتباكات الدامية التي تدور الآن في الخرطوم وعدد من مدن السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.
إلى ذلك، أكدت مصادر طبية في مستشفى علياء العسكري لـ"إرم نيوز" وصول عدد من الإصابات وسط ضباط الجيش، بينهم العقيد إبراهيم الحوري، رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة.