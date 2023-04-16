"أطباء السودان": 20 قتيلاً و150 إصابة في الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان، السبت، حصر 20 قتيلاً وأكثر من 150 إصابة، وسط المدنيين في مستشفيات العاصمة الخرطوم.

وكشف عضو لجنة أطباء السودان المركزية، حسام الأمين، عن أوضاع مزرية داخل مستشفيات العاصمة الخرطوم، جراء حالات الإصابة المتزايدة التي تصل، وسط نقص في الكوادر الطبية.

وقال لـ"إرم نيوز" إن الحصر ما زال جاريا لمعرفة الرقم النهائي للوفيات والإصابات الوافدة إلى مستشفيات "شرق النيل وبحري وإبراهيم مالك وبشائر"، مشيراً إلى وجود قتلى في الشوارع لم يتم إجلاؤهم بسبب صعوبة الحركة واستمرار الاشتباكات.