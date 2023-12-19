اتهامات للجيش السوداني بتصفية مدنيين لأسباب عرقية
أظهرت فيديوهات صادمة، نشرت اليوم الإثنين، جثثا متكدسة لأشخاص بزي مدني في السودان، وسط اتهامات للجيش بتصفيتهم بعد اعتقالهم بشبهة الانتماء لقوات الدعم السريع.
وشكلت هذه الفيديوهات صدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تنديد جماعات حقوقية اعتبرتها جريمة حرب وفقًا لبروتوكول روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، في بيان، إنها تحققت من فيديوهات وصور، ثبت التقاطها اليوم الإثنين، من أماكن متفرقة في ولاية الجزيرة، تظهر جرائم قتل وتصفية على أساس عرقي، وجرائم تعذيب وحرق وتمثيل بالجثث".
وأشار البيان إلى رواج خطابات كراهية وعنصرية وحملات اعتقالات بولاية "الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض" "كتصعيد خطير للغاية"، بالتوازي مع إعلان حالة طوارئ في جميع هذه الولايات.
وذكر البيان أنه "من خلال الرصد لأحداث ودمدني، فقد تمت اعتقالات للمدنيين وتصفية لبعض الأسرى والتمثيل بجثث البعض، عن طريق الحرق والإهانة للجثث بالركل والشتم وعدد من الأساليب غير الإنسانية والمهينة لآدمية الموتى".
من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع استخبارات الجيش السوداني بتصفية وتعذيب واعتقال عدد كبير من المدنيين الأبرياء على أسس قبلية وعرقية؛ بزعم تأييد قوات الدعم السريع.
وقالت في بيان على منصة "إكس" إن "عمليات اغتيال المدنيين على أساس عنصري نهج خطير يهدف إلى إشعال الحرب الأهلية التي تأتي ضمن المخطط البديل لجماعة حزب المؤتمر الوطني، حال فشل الاستيلاء على السلطة بالقوة".
وذكر البيان أن ما جرى جريمة بشعة تخالف الأعراف السماوية وجميع القوانين الدولية، داعيًا إلى إدانتها من جميع المؤسسات الدولية والإقليمية عوضًا عن الفعاليات السياسية والاجتماعية الوطنية.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، تشهد مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان معارك طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وهذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها المعارك فعليًّا إلى واحدة من كبريات المدن السودانية في الولايات الخالية من الصراع الذي يدور في البلاد، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وخلف نحو 12 ألف قتيل وأكثر من 7 ملايين نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة.