اتهامات للجيش السوداني بتصفية مدنيين لأسباب عرقية

أظهرت فيديوهات صادمة، نشرت اليوم الإثنين، جثثا متكدسة لأشخاص بزي مدني في السودان، وسط اتهامات للجيش بتصفيتهم بعد اعتقالهم بشبهة الانتماء لقوات الدعم السريع.

وشكلت هذه الفيديوهات صدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تنديد جماعات حقوقية اعتبرتها جريمة حرب وفقًا لبروتوكول روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، في بيان، إنها تحققت من فيديوهات وصور، ثبت التقاطها اليوم الإثنين، من أماكن متفرقة في ولاية الجزيرة، تظهر جرائم قتل وتصفية على أساس عرقي، وجرائم تعذيب وحرق وتمثيل بالجثث".