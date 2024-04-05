عضو في "الجمهوري الأمريكي": إيران تسعى لزعزعة استقرار الدول العربية (فيديو إرم)

وأضافت البقاعي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن قيادات حركة حماس التي تدعو إلى توسيع الاحتجاجات في العالم العربي مستغلة أوجاع الفلسطينيين في قطاع غزة في مأمن اليوم، بينما يدفع الشعب الفلسطيني ثمن مغامراتها المدعومة بالسلاح من قبل إيران، والتي جاءت بإيعاز منها.

وأكدت عضو الحزب الجمهوري أن إيران تقوم منذ أن وصل نظام الملالي إلى الحكم في طهران على توظيف هذا النوع من الميليشيات وتمويلها وإعدادها لتكون قوات غير نظامية عابرة للحدود، تعمل باستمرار على زعزعة استقرار الدول العربية.

وتحدثت "البقاعي" عن أبعاد مشروع إيران لبث الفوضى في الدول العربية عبر عدة أوراق من بينها حماس، الأمر الذي اتضح مع دعوة قادة الحركة لتوسيع الاحتجاجات في العالم العربي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن سياسة إيران لزعزعة أمن الدول العربية، وهو الأمر الذي بات مفضوحًا للعالم أجمع.

وقالت عضو الحزب الجمهوري: "هذه الميليشيات تعمل في إطار الحرس الثوري الذي تكمن مهمته الأساسية في القتل والتدمير، وتقويض الدول العربية".