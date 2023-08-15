متحدث العملية السياسية في السودان: نعمل على بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب

وتقدم بالشكر للحكومة الإثيوبية على السماح بانعقاد الاجتماع الذي وصفه بالمهم على أراضيها، وقال إن أديس أبابا احتضنت الآلاف من السودانيين والسودانيات المتأثرين بالحرب، وقدمت مجهودات ضمن المؤسسات الدولية والإقليمية من أجل إحلال السلام في السودان.

وأضاف: "نأمل أن يشكل هذا الاجتماع دفعة لتعزيز الجهود السودانية لوضع حد لهذه الكارثة الماحقة التي أحلت ببلادنا الحبيبة".

وأكد المتحدث باسم العملية السياسية في السودان عدم ادخارهم أي جهد من أجل أمن وسلام وازدهار البلاد، وقال "إننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لإسكات صوت البنادق وعودة شعبنا لمدنه وقراه التي شردته منها الحرب، عبر حل سياسي سلمي عادل ومنصف يؤسس لإعادة بناء بلادنا من جديد على أفضل وجه ممكن بسواعد أبنائها وبناتها، الذين قال إنهم لا يستحقون ما حل بهم من مأساة، وتابع: "ستنتهي عاجلاً إذا ما صدقت النوايا وتوفرت الإرادة الوطنية لذلك".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، أكد الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أن السودان يواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث، على حد تعبيره.