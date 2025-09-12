روبيو يزور إسرائيل نهاية الأسبوع لإبداء دعمه لتل أبيب

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيغادر السبت متوجها لإسرائيل لدعمها قبيل التحرّك الذي تقوده فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، بحسب "فرانس برس".

وأفاد الناطق باسم الخارجية تومي بيغوت بأن روبيو سيبحث مع القادة الإسرائيليين "التزامنا مواجهة التحرّكات المناهضة لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية الذي يكافئ إرهاب حماس".

وأمس الخميس، أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخطط E1 الذي يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وتعهد بهزيمة حماس في غزة، مؤكدا أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".

ووقع نتنياهو اتفاقا يوسع بشدة المستوطنات قرب القدس، لافتا إلى أنه ووفق الإقرار الجديد، فإن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون غور الأردن وليس معاليه أدوميم".



